Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: le decisioni su Castillejo e Ibrahimovic

Stasera in campo Sassuolo e Milan per uno dei match più interessanti della 35esima giornata di Serie A. Il club neroverde è a 8 lunghezze dai rossoneri e spera di vincere per alimentare le residue speranze per una clamorosa rincorsa europea. Di fronte avrà il Milan di Stefano Pioli, una delle formazioni più in forma dell’ultimo periodo, con 6 vittorie e 2 pareggi dopo la ripartenza (anche i neroverdi hanno una striscia aperta di 8 risultati utili consecutivi, hanno perso solo nel recupero… continua a leggere sul sito di riferimento