Sassuolo-Napoli, cartello giallo per Mario Rui e Traore

Al minuto 33 Mario Rui ha commesso un brutto fallo su Muldur: l’arbitro inizialmente non aveva capito la situazione di gioco, poi è stato aiutato dall’assistente a segnalare il fallo. Il portoghese si è visto sventolare il cartellino giallo. Cinque minuti dopo, al 37esimo, è il turno di Traore: giallo anche per lui per un intervento su Mario Rui.

