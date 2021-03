Sassuolo-Napoli, dirige Marini: nessun precedente con il fischietto romano

Questa mattina sono state diramate le designazioni arbitrali della giornata numero sei del girone di ritorno di serie A, in campo da domani a giovedì. Per Sassuolo-Napoli scelto l’arbitro Valerio Marini della sezione di Roma 1.

Sassuolo-Napoli, dirige Marini. I precedenti

Non ci sono precedenti con il fischietto romano, dunque si tratta di un debutto con il Napoli. D’altro canto parliamo di un arbitro giovane, emergente, che si affaccia da quest’anno alla massima serie. La sestina arbitrale sarà completata da Ranghetti e Prenna, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Maggione. Al VAR c’è l’esperto Mazzoleni, all’AVAR Paganessi. Il Napoli ha fatto un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui rende noto la designazione, visibile qui in allegato dal profilo Twitter.

“Sarà l’arbitro Marini di Roma a dirigere Sassuolo-Napoli.

Assistenti: Ranghetti-Prenna. IV Uomo: Maggioni. VAR: Mazzoleni-Paganessi

E’ la prima direzione di Marini con il Napoli in Serie A”.

