Sassuolo-Napoli, Gattuso ancora indeciso. Lozano in vantaggio su Callejon

Il Napoli si avvicina al match prima delle vacanze di Natale: la vittoria sarebbe linfa pura per gli azzurri. Manca dal 19 ottobre: un’eternità. Gennaro Gattuso – secondo Sky Sport – avrebbe riflettuto su alcune scelte di formazione.

Gattuso indeciso sulla fascia. Sciolto il dubbio in regia

Tutto sicuro per il nome tra i pali: Alex Meret. Più avanti ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. In mezzo al campo c’erano dubbi dopo la partita col Parma: Allan non può fare il centrale, Fabian sì. Al loro fianco ci sarà Zielinski. Davanti Milik è l’unica certezza, mentre a sinistra dovrebbe esserci il capitano Insigne. A destra ancora in ballottaggio Callejon con Lozano. Il messicano è leggermente favorito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Zielinski, Fabian, Allan; Lozano, Insigne, Milik. All. Gattuso

