Sassuolo-Napoli, Gattuso riflette sul Lozano. Milik c’è

Rino Gattuso quasi pronto per la trasferta di Reggio Emilia, poi sarà vacanza. La sfida col Sassuolo è diventata fondamentale per l’andamento azzurro: il Napoli ha la necessità vitale di vincere. Sky Sport ha provato a ipotizzare la formazione che potrebbe scendere in campo al Mapei Stadium.

Napoli verso il Sassuolo: Milik sicuro del posto

Luperto stringerà i denti e scenderà in campo al fianco di Manolas. A destra ci sarà Di Lorenzo mentre a sinistra Mario Rui. A centrocampo ci saranno Fabian, Allan e Zielinski. Milik sta benissimo e si prenderà la maglia da titolare, Insigne verrà schierato a sinistra. L’unico dubbio di formazione per Gattuso nella sfida contro il Sassuolo è scegliere chi mettere in campo tra Lozano e Callejon.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

