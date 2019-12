Massimo Ugolini, inviato a bordo campo, ha parlato degli appunti di Gennaro Gattuso in merito al primo quarto d’ora azzurro. Il tecnico non è soddisfatto.

Ugolini: “Gattuso vuole più palleggio veloce”

“Gennaro Gattuso non è soddisfatto del Napoli. Secondo il tecnico azzurro infatti gli azzurri non farebbero girare bene palla: troppo il tempo dei passaggi e, nonostante Milik riesca a tenere qualche pallone, gli chiede dei movimenti diversi. Più in profondità”.

The post Sassuolo-Napoli, Ugolini: “Gattuso non è soddisfatto del primo approccio azzurro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento