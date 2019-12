Sassuolo, partita la marcia di avvicinamento alla gara con il Napoli: il report dell’allenamento odierno

Il Sassuolo, dopo la vittoria nel recupero contro il Brescia, è tornato ad allenarsi quest’oggi, come riportato dai canali ufficiali neroverdi, in vista della gara contro il Napoli di domenica sera.

Questo pomeriggio il Sassuolo Calcio è tornato subito al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di domenica sera contro il Napoli. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo nella vittoria di ieri a Brescia, per il resto della squadra attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella in famiglia con l’Under 18 di mister Pensalfini.

Il programma di domani prevede allenamento mattutino a PORTE CHIUSE sempre al Mapei Football Center.