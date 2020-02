Sassuolo-Roma 4-2: le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! E’ terminata la sfida tra ​Sassuolo e ​Roma, valida per la 22esima giornata di Serie A. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Paulo Fonseca. Pau Lopez 6 – Trafitto per due volte da Caputo e poi da Djuricic, può far poco sui gol. Risponde presente su Obiang e Boga. Santon 4 – Chissà cosa starà pensando Florenzi…Il laterale destro soffre le avanzate… continua a leggere sul sito di riferimento