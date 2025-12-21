domenica, 21 Dicembre , 25

Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Torino vince a Reggio Emilia 1-0 contro il Sassuolo nel match della 16esima giornata di Serie A. A decidere il risultato finale il rigore di Nikola Vlasic nel secondo tempo. Granata al 12esimo posto a 20 punti, Sassuolo fermo al decimo posto a 21. 

In avvio di partita squadre in equilibrio, unico momento clou al 28′ quando Doig atterra in area Adams, una revisione dell’azione al Var evidenzia un fallo precedente di Tameze ai danni di Matic e l’arbitro annulla il rigore per il Torino. 

Nella ripresa occasione per gli ospiti con Lazaro che al 53′ calcia al volo ma manca la porta. La risposta granata arriva al 55′ Walukiewicz, che calcia alto sopra la traversa. La svolta arriva di colpo: Doig atterra Simeone in area e stavolta il rigore è netto: Vlasic lo trasforma al 66′ e porta avanti il Torino. Ancora pericolosi i granata nel finale con Maripan, interviene nuovamente Muric deviando in angolo. Termina quindi 0-1 al Mapei Stadium. 

 

