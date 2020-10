Sassuolo-Torino, niente Goal Line Technology: la colpa è del tempo! I dettagli

Sassuolo-Torino si sta giocando senza l’ausilio della Goal Line Technology. Una novità incredibile nel 2020, ma questo è dato da un fattore climatico non di poco conto: la nebbia.

Sassuolo-Torino, problemi di nebbia: non c’è la Goal Line Technology

Difatti a Reggio Emilia c’è una fortissima nebbia che impedisce la visibilità della partita persino dalla televisione: l’arbitro ha dovuto rinunciare alla tecnologia per il gol per colpa della scarsa visibilità. Una cosa che non capita spesso, ma rende l’idea del tempo da lupi che c’è in Emilia.

