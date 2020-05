Satin: “Malcuit sta bene, sarà a disposizione di Gattuso. Non ha ancora il ritmo partita”

L’agente Bruno Satin, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Focus del suo intervento le condizioni di Kevin Malcuit, difensore infortunatosi gravemente durante una gara in trasferta del Napoli in Champions League. Malcuit ha seguito il tipico programma di recupero, ed ora grazie allo stop pandemico è riuscito a recuperare il tono muscolare, e sarà a disposizione di Gattuso, che lo stima molto. Per terminare la stagione servirà l’apporto di tutti i giocatori della rosa, poiché il ritmo incalzante della ripresa di questo campionato potrebbe portare molti guai muscolari a molti calciatori senza alcuna gestione ampia o turnover. Il Napoli ha una rosa molto larga grazie anche agli acquisti di gennaio, e questo potrebbe fare la differenza in un momento del genere, seppure la turnazione non favorirebbe la continuità di rendimento e l’applicazione a memoria dei princìpi di gioco di Gattuso.

Le parole di Satin su Malcuit

“Malcuit sta bene, gli manca ovviamente un po’ di ritmo perché è rimasto fermo diversi mesi. Sarà a disposizione di Gattuso e proverà ad avere minutaggio. Osimhen è un attaccante forte, è un grande prospetto e ha dimostrato grandi qualità col Lille. E’ veloce, combatte ed è pronto al top. Le richieste del Lille però sono importanti: chiedono 50 milioni di euro. Sul giocatore anche il Tottenham, ma anche altre squadre. Il Lille ha bisogno di vendere i suoi calciatori, tra gli altri ci sono anche Sarr e Gabriel.

