satnam-singh,-meloni:-“atteggiamento-schifoso-del-datore-di-lavoro.-combatteremo-il-caporalato”

ROMA – Lunghissimo applauso di tutta l’Aula della Camera con deputati e ministri in piedi quando la premier Giorgia Meloni ha ricordato il bracciante Satnam Singh, morto la scorsa settimana con il braccio amputato e abbandonato davanti alla sua abitazione dal suo datore di lavoro. Una morte a dir poco atroce: il braccio è stato letteralmente strappato da un macchinario utilizzato nei campi e ha subito anche la frattura delle gambe. Aveva attaccato alle 5 di mattina ed erano già 12 ore che stava lavorando quando è accaduto l’incidente. Satnam, 31 anni, era un immigrato arrivato in Italia tre anni fa con la moglie Soni, di 26 anni.

“Voglio condividere una riflessione su un episodio di cronaca che mi ha lasciato stupefatta, parlo dell’orribile e disumana morte di Satnam Singh, per il modo in cui è avvenuta e ancora di più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro, questa è l’Italia peggiore. La vergogna del caporalato è lungi dall’essere sconfitta ma non intendiamo smettere di combatterla“, ha detto Meloni.

