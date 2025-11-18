save-the-children:-“i-bambini-di-gaza-dormono-con-i-vestiti-bagnati-dalle-acque-reflue”

ROMA – “A Gaza, dopo che le loro tende si sono allagate durante un fine settimana di forti piogge, bambine e bambini dormono per terra, senza un riparo, con pantaloncini e magliette leggere inzuppate di acque reflue ed esposti ad un alto rischio di malattie. Venerdì scorso centinaia di tende e rifugi di fortuna a Gaza sono stati allagati e oltre 13mile famiglie sono state coinvolte”. È l’allarme sulle bambine e sui bambini della Striscia di Gaza che lancia Save the Children.

“Dopo due anni di bombardamenti israeliani, assedio e restrizioni agli aiuti e con i sistemi igienico-sanitari ormai al collasso- prosegue la nota- l’acqua piovana non defluisce più correttamente e si mescola alle acque reflue che hanno allagato le tende dei profughi, inzuppando materassi, coperte, vestiti e persino sacchi di cibo”. Come sottolinea l’Organizzazione, molti bambini sono “senza scarpe o vestiti di ricambio e la minaccia di malattie incombe gravemente sulla popolazione”.

Secondo i dati del gruppo di supporto umanitario di Gaza, dopo due anni di bombardamenti e sfollamenti, “oltre due terzi dei bambini nell’area (circa 700mila) sono esposti a rischi simili, vivendo in tende fatiscenti che stanno cadendo a pezzi”. Dall’annuncio della prima fase del piano di pace, ormai un mese fa, sono entrate nella Striscia “19mila tende e 276mila teloni, ma non legname o attrezzi. Questo a causa delle restrizioni su ciò che le autorità israeliane considerano articoli “a doppio uso”. Oltre 63.400 tende, 803.600 teloni e 278.000 kit di biancheria da letto, invece, rimangono bloccati al confine.Senza strumenti e attrezzature, le persone “non sono in grado di iniziare a riparare le proprie case e molti hanno paura di spostarsi a causa di ordigni inesplosi, che stanno già causando vittime tra i bambini, o per il timore di ulteriori attacchi aerei. Con oltre l’81% degli edifici danneggiati- fa sapere ‘Save The Children’- la maggior parte della popolazione si rifugia ancora in ciò che resta delle tende usate negli ultimi due anni, cucendo coperte o qualsiasi altro materiale riesca a trovare per rattoppare i buchi”.

I BAMBINI SONO COSTRETTI AD INDOSSARE ANCORA ABITI ESTIVI

‘Save the Children’ ha inoltre sottolineato che, nonostante nell’ultimo mese si sia visto un aumento degli articoli in vendita nei mercati, coperte e materassi sono “quasi assenti. Anche i vestiti nuovi sono quasi impossibili da trovare e i bambini sono costretti ad indossare ancora abiti estivi come pantaloncini e magliette e la maggior parte di loro è a piedi nudi. Le famiglie sono alla disperata ricerca di beni di prima necessità per sopravvivere e il poco che hanno viene speso in cibo piuttosto che in vestiti nuovi”.

Secondo l’ufficio stampa governativo di Gaza, “almeno 14 bambini, compresi neonati, sono morti di ipotermia negli ultimi due inverni”. Nella Striscia, infatti, i bambini sono già ad alto rischio di malnutrizione e malattie come diarrea e polmonite e le basse temperature di questo periodo possono essere mortali per loro.

“Bambini e famiglie si sono svegliati sommersi dalle acque reflue- dichiara Ahmad Alhendawi, direttore di ‘Save the Children’ per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa orientale- Per il terzo inverno dall’inizio degli intensi bombardamenti israeliani nell’ottobre 2023, chiedono disperatamente non solo un cessate il fuoco duraturo, ma anche luoghi sicuri, protetti e caldi dove dormire. Queste tende, ridotte a pezzi non sono in grado di resistere al vento e alla pioggia e non possono proteggere i bambini dalle malattie. Abbiamo già visto almeno 14 bambini morire di ipotermia negli ultimi due inverni: questo non può accadere di nuovo”.

Più di un mese fa, i leader mondiali si sono riuniti per assistere alla firma di un accordo che “prometteva un flusso di aiuti tanto necessario e la fine di questa sofferenza inimmaginabile. Quest’inverno l’accordo deve trasformarsi in un cessate il fuoco duraturo, nell’afflusso di aiuti nella Striscia, e Gaza deve finalmente svegliarsi dal suo incubo”.

Sebbene ‘Save the Children’ abbia ancora beni in attesa al confine, nei prossimi mesi l’Organizzazione prevede di distribuire articoli per la casa e kit per l’inverno acquistati localmente, come materassi, lenzuola e coperte, cuscini, federe, stuoie, teloni e altri articoli che proteggano dal freddo e più di 2mila kit di abbigliamento invernale per bambini. ‘Save the Children’ sta inoltre distribuendo “2 milioni di dollari in aiuti in denaro per supportare le famiglie negli acquisti al mercato per difendersi dal freddo. Da marzo, l’Organizzazione non vede arrivare a Gaza le proprie scorte”, conlcude la nota.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it