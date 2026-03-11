mercoledì, 11 Marzo , 26

“Save the date-Incontri, Arti e Cultura” è l’agenda culturale di Rai Cultura
“Save the date-Incontri, Arti e Cultura” è l’agenda culturale di Rai Cultura

In onda giovedì su Rai3, tra ospiti Favino, Bolle, Ferzetti

Milano, 11 mar. (askanews) – Una nuova puntata del programma “Save the date – Incontri, Arti e Cultura” l’agenda culturale di Rai Cultura, di RaiCultura in onda questo giovedì su Rai3 in terza serata.La puntata si apre con il teatro con “People, Places & Things”, al Teatro Ambra Jovinelli di Roma fino al 15 marzo 2026, testo di Duncan Macmillan diretto da Pierfrancesco Favino e interpretato da Anna Ferzetti, che racconta in modo intenso e frammentato il percorso di recupero da dipendenze, mescolando il dramma personale a elementi metaforici e teatrali.Il racconto si apre poi alla danza, con Roberto Bolle, protagonista di una stagione che alterna il Gala Bolle & Friends ai nuovi progetti come “Caravaggio” con coreografia di Mauro Bigonzetti: appuntamenti che attraversano Lugano, Milano, Verona, Hong Kong e Bologna, tra giovani promesse e grandi interpreti internazionali.Dal Piccolo Teatro Strehler Claudio Longhi e Lino Guanciale rievocano la “favola bella” di De Sica e Zavattini, “Miracolo a Milano”, uno spettacolo sospeso tra realismo magico, memoria e immaginario cittadino.In ambito di fotografia invece un approfondimento sui dieci anni di attività di Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, un centro espositivo e di ricerca che negli anni ha costruito un dialogo vivo con pubblico, artisti e istituzioni, tra mostre, laboratori, workshop e programmi formativi dedicati all’immagine.La puntata prosegue a Napoli, con la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, fino al 22 marzo alle Gallerie d’Italia, a cura di Antonio Ernesto Denunzio, Raffaella Morselli, Giuseppe Porzio ed Eve Straussman-Pflanzer, dedicata al ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. Sessantanove opere tra disegni, sculture, dipinti e manoscritti riportano al centro del racconto le protagoniste del secolo, ampliando lo sguardo ben oltre la sola figura di Artemisia Gentileschi grazie a ricerche d’archivio e campagne fotografiche recenti.Da qui l’itinerario si sposta a Bergamo, dove fino al 2 giugno all’Accademia Carrara si potrà seguire un viaggio lungo secoli nella storia dei tarocchi dalle corti rinascimentali alla creatività contemporanea, visitando la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani.A chiudere, lo spazio dedicato ai libri con Dacia Maraini e il suo “Scritture segrete”, un viaggio nella genealogia delle scrittrici che hanno cambiato il mondo con la parola, dalle mistiche medievali alle voci contemporanee che hanno trasformato immaginari e libertà.

