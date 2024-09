BOLOGNA – Anche Roberto Saviano ha firmato il referendum cittadinanza, che punta ad abbassare da dieci a cinque il requisito di anni di residenza in Italia necessari ad ottenere la cittadinanza per gli stranieri . Lo scrittore lo ha annunciato sui social condividendo l’appello a firmare il referendum che circola in questi giorni: “Oggi la Camera ha mostrato che quella sullo ius scholae era una finta discussione. Chiarendo a chi si era illuso che non se ne fa nulla, nemmeno stavolta. Però, un modo per fare qualcosa di concreto sul tema della cittadinanza c’è: sostenere il referendum promosso dai giovani italiani senza cittadinanza. Il quesito è semplice: ridurre a 5 (invece dei 10 oggi richiesti) gli anni di legale residenza necessari per avere la cittadinanza. Questo allineerebbe l’Italia alle normative degli altri paesi europei e riconoscerebbe un diritto fondamentale a tante persone che qui vivono, studiano, lavorano e pagano pure le tasse. Si firma online con spid su www.referendumcittadinanza.it (c’è tempo fino al 30 settembre)”.

L’articolo Saviano firma il referendum per la cittadinanza agli stranieri proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it