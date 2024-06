Saviano “laureato illustre” all’Università Federico II di Napoli: “Come un ritorno a casa”

ROMA – L’Università Federico II di Napoli ha deciso di riconoscere a Roberto Saviano il titolo di “Laureato illustre”. Lo scrittore, che si è laureato alla Federico II in Filosofia, ha commentato così sui social: “Un tempo mi laureai in Filosofia, un tempo sognai di non andar via da Napoli, scelsi di studiare Bruno e Spinoza, Heidegger e Levinas, Merlau Ponty e Bloch, Adorno e Simon Weil, Sarte, Michaelstaedter e Peter Wessel Zapffe, Arendt e Malatesta. Cercai un corpo a corpo con la verità, lo trovai e mi travolse. Molte cose sono accadute, le prassi scelte mi hanno fatto incontrare la gabbia, il dolore, l’isolamento e poi lo slancio, la sfida, la possibilità. Se posso patire, posso gioire e questa è la prova che sono ancora in vita. Ieri l’Università Federico II mi ha eletto Laureato Illustre: è stato come un ritorno a casa. Studiare a Napoli ha determinato tutta la mia vita“.

