Saviano: “Musk, che tu sia maledetto. Ci aspettano mostruosità politiche che credevamo sepolte”

ROMA – “La fine di tutto questo sarà violenta, la sua caduta sarà pari a quella di coloro a cui storicamente si richiama con questo gesto. Cadrà Musk per mano di coloro che ora aizza alimentati dalla stessa violenza che pratica. Prima di cadere però quanto orrore ancora? Quanto durerà l’agonia della democrazia? La fine sua e dei suoi scherani italiani è prevedibile, mentre il percorso dei prossimi anni quello invece è in larga parte imprevedibile: lascia intravedere mostruosità politiche che credevamo di aver sepolto per sempre. Che tu sia maledetto Musk”. Lo scrive su facebook Roberto Saviano, che posta un breve video in cui Elon Musk sembra fare due volte il saluto romano nel corso della cerimonia di insediamento di Trump.

