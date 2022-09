Saviano: “Salvini al Viminale? Un atto criminale”. La replica: “Italiani hanno scelto, Ã¨ la democrazia”

ROMA – “Matteo Salvini è già stato al Viminale, ed è stato un disastro epocale”. Lo scrive su Facebook Roberto Saviano, che posta l’immagine del leader della Lega con la scritta ‘Matteo Salvini di nuovo al Viminale sarebbe un atto criminale’. “Matteo Salvini ha compiuto atti folli per avere consenso – aggiunge lo scrittore – ha sequestrato esseri umani per ragioni di propaganda politica, pensando di poterlo fare impunemente. Matteo Salvini ha intimidito e minacciato qualunque voce critica nei suoi riguardi. Ha intimidito e minacciato utilizzando la struttura stessa del ministero degli Interni, gettando enorme discredito sulle istituzioni repubblicane. Io stesso sono stato querelato da lui, su carta intestata del Viminale, nel silenzio indegno del governo di cui era parte”.

SAVIANO: “SALVINI FUORI CONTROLLO, FAREBBE FOLLIE PER IL CONSENSO”

“Matteo Salvini è vicino a Putin – prosegue Saviano -. Anzi, diciamolo chiaro e tondo: all’estero viene percepito come uomo di Putin. Pensare di mettere gli apparati di sicurezza del nostro Paese a disposizione di un fiancheggiatore di Putin, in una fase di guerra come quella che stiamo vivendo, sarebbe un atto criminale. Matteo Salvini oggi è talmente debole, ma talmente debole che al Viminale o in qualunque altro incarico governativo farebbe follie per recuperare consenso, e dunque sarebbe un pericolo per tutti, perché agirebbe a scapito delle nostre libertà”. Per Saviano “Matteo Salvini è fuori controllo. Bisogna essere consapevoli del fatto che un politico fuori controllo deve essere tenuto a distanza di sicurezza dalle istituzioni”.

LA REPLICA DI SALVINI: “HANNO SCELTO GLI ITALIANI”

Sempre su Facebook arriva la replica del leader della Lega, che dopo aver citato le parole dello scrittore spiega: “Che dire, Saviano ha preso bene il voto degli Italiani di domenica. Si chiama democrazia e bisognerebbe averne rispetto: gli Italiani hanno scelto, e io non vedo l’ora che il nuovo Governo cominci a lavorare”.

