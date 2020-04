Savicevic rivela: “Mi volevano Juve e Roma, ma ho fatto bene a scegliere il Milan”

Dejan Savicevic è di certo uno dei giocatori che i tifosi del Milan ricordano con più piacere. E il fantasista, che in rossonero ha vinto tutto, ha ricordato i tempi “italiani” in una diretta Instagram con il noto giornalista Carlo Pellegatti. Si comincia dallo scudetto vinto nel 1996: “Ricordo bene quella giornata, abbiamo battuto 3-1 la Fiorentina che in quel periodo era una squadra forte – le parole di Savicevic riportate da calciomercato.com -. E’ sempre bello ricordare quel periodo al… continua a leggere sul sito di riferimento