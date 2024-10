Sbarca anche a Roma il ristorante Stendhal di Milano

Nella centrale Galleria Alberto Sordi

Roma, 7 ott. (askanews) – Atmosfere milanesi a Roma dove, all’interno della centralissima Galleria Alberto Sordi, apre il ristorante Stendhal Milano, guidato dall’executive chef Edoardo Ferrara, che propone un’offerta all day long, dal pranzo al dopocena. Insegna di cucina tradizionale dagli anni ’80, con sede in Brera, Stendhal Milano porterà un tocco meneghino contemporaneo nella Capitale.

La cultura gastronomica milanese approda così nel grande salotto di Roma con un concept che nasce rivisitando il locale di Milano in chiave contemporanea e aggiungendo anche un tocco di ironia. I due piani rievocano la stessa atmosfera retrò del locale milanese, curato dallo studio Vudafieri-Saverino Partners.

Il focus dell’offerta gastronomica la tradizione: il Risotto ‘giallo’ Milano carnaroli Riserva San Massimo, i Mondeghili, il Riso al salto con la fonduta di Silter DOP, l’Ossobuco in gremolada e l’iconica Cotoletta Milanese di vitello alta. Nel menu anche una parte dedicata alla città ospitante: Tonnarelli cacio e pepe, Carbonara e Gnocco di patate di Leonessa all’Amatriciana con pecorino affumicato, supplì pomodoro e basilico, all’Amatriciana e quello ‘Meneghino Stendhal’ con gremolada fondente. Sessanta i coperti totali, distribuiti tra la sala al piano terra e quella principale al piano mezzanino, dove è stato creato un ambiente più raccolto con la cucina a vista.