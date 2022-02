Sbarcati ad Augusta i 572 migranti salvati al largo della Calabria

PALERMO – Sono in corso da questo pomeriggio nel porto siracusano di Augusta le operazioni di sbarco dei 572 migranti tratti in salvo nella notte tra lunedì e martedì al largo della costa ionica calabrese dalla Guardia costiera. I migranti, che si trovavano a bordo di due pescherecci sovraccarichi e lasciati in balia delle onde, sono stati poi trasbordati su nave Diciotti: qui il personale sanitario del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) si è occupato della primissima assistenza sanitaria, poi la nave ha fatto rotta verso il porto siracusano. A bordo anche una salma. In tutto sono 59 i minori salvati, molti dei quali non accompagnati.

