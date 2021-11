BARi – Un gruppo composto da più di 220 migranti è sbarcato da un peschereccio la scorsa notte sulle coste di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Il gruppo, di cui fanno parte 58 bambini e 8 bambine, arriva da Bangladesh, Afghanistan, Somalia, Iran, India, Pakistan, Siria e Turchia.Secondo quanto emerso finora i migranti sarebbero partiti da Ismir in Turchia per poi essere intercettati a 70 miglia dalla costa salentina dalle motovedette della guardia di finanza. Sono stati i finanzieri a trarli in salvo dal mare increspato che stava rendendo complicato il viaggio in mare durato poco meno di una settimana. Sulla banchina oltre ai volontari della Croce rossa, sono intervenuti per dare soccorso anche i medici Usmaf, le forze di polizia, i carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Caritas.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sbarco di migranti nella notte a Lecce, oltre 200 gli arrivi proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento