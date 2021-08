Sbarco fantasma nell’Agrigentino, migranti arrivati in spiaggia si disperdono nelle campagne

PALERMO – Sbarco fantasma nell’Agrigentino: un numero imprecisato di migranti è arrivato in spiaggia e si è disperso nelle campagne di Borgo Bonsignore, frazione di Ribera.Ne dà notizia l’associazione ambientalista Mareamico: “La barca, invece di essere rimorchiata in un porto sicuro è rimasta in spiaggia, con tutto il suo carico inquinante, rappresentato da quintali di reti, decine di litri di gasolio e tanto olio motore – dice l’associazione -.

La guardia di finanza e la procura di Sciacca l’hanno posta sotto sequestro, ma se non viene subito spostata da lì farà la stessa fine di decine di altre carrette del mare ed inquinerà in maniera irreversibile questo angolo di paradiso. Mareamico e Marevivo hanno acquisito la disponibilità da parte di Castalia di trainare la barca nel più vicino porto, per essere messa in sicurezza – ancora la nota – ma per fare ciò è necessario che la Procura la dissequestri e dia le necessarie autorizzazioni”.

