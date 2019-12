Categoria: Torte salate

Ingredienti per l’impasto (per uno stampo da 22 cm)

Farina 00 300 g

Burro 110 g freddo

Uova 1

Tuorli 1

Grana Padano DOP 30 g da grattugiare

Sale fino 0.5 cucchiaini

Lievito istantaneo per preparazioni salate 6 g

per il ripieno

Ricotta vaccina 300 g

Pistacchi 50 g

Mortadella 100 g

Sale fino q.b.

Uova 1

Prezzemolo 1 ciuffo

Preparazione

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 1

Per realizzare la sbriciolata con mortadella e pistacchi per prima cosa setacciate in ciotola la farina e il lievito, aggiungete poi il sale, il formaggio grattugiato (1) e il burro freddo a pezzetti (2). Impastate come mani velocemente (3).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 2

Dovete ottenere un impasto sbriciolato (4). A questo punto unite anche il tuorlo e l’uovo intero (5). Mescolate per amalgamare con una forchetta (6).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 3

Una volta pronto il composto, riponetelo in frigo (7). Occupatevi ora del ripieno: tagliate a cubetti al mortadella (8) e tritate i pistacchi (9).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 4

Tritata anche il prezzemolo (9), poi in una ciotola ponete la ricotta, l’uovo (10) e il prezzemolo tritato (12).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 5

Insaporite con i pistacchi tritati (13) e la mortadella (14). Salate e mescolate per amalgamare l’impasto (15).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 6

Foderate con carta forno il fondo di uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, imburrate il bordo e versate qui metà dell’impasto sbriciolato (16), compattandolo con il dorso di un cucchiaio (17). Farcite con il ripieno di ricotta distribuendolo in modo omogeneo (18).

Sbriciolata salata con mortadella e pistacchi, passo 7

Ricoprite con l’impasto avanzato (19), quindi cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti. A cottura ultimata, sformate la sbriciolata con mortadella e pistacchi (20), lasciatela intiepidire e poi sformatela (21) per servirla.

Conservazione

Conservate la sbriciolata con mortadella e pistacchi in frigo per un paio di giorni. E’ possibile congelarla sia da cruda che da cotta.

Consiglio

Non lavorate troppo l’impasto sbriciolato perché deve risultare piuttosto grossolano.

