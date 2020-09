Scala il palazzo più alto di Parigi, arrestato

AGI – Un uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato arrestato dopo aver scalato la facciata della Torre Montparnasse, il palazzo più alto di Parigi. Lo scalatore, che non ha usato imbracature o altri aiuti, e’ stato trattenuto dopo essere arrivato in cima al palazzo di uffici di 210 metri.

Ha iniziato la salita la sera presto ed è stato arrestato alle 20 dopo che un soccorritore e’ sceso su una corda e lo ha accompagnato sul tetto della torre. Non era la prima volta che un alpinista intraprendeva la Torre Montparnasse. Nel 2015 il francese “Uomo Ragno”

