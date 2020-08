Scala nuovo team manager del Napoli: dopo Ferragosto il summit decisivo

Dal Bari al Napoli: Scala può diventare il nuovo team manager azzurro.

Summit decisivo dopo Ferragosto. In casa Bari cominciano a delinearsi le strategie per la prossima stagione e in quella occasione la proprietà De Laurentiis deciderà il futuro dell’allenatore e quello del direttore sportivo. Tutt’altro che scontata la conferma di Vivarini dopo la mancata promozione in Serie B.

Rivoluzione Bari: Scala a Napoli come nuovo team manager

Molto probabile l’addio del direttore sportivo Matteo Scala, che dovrebbe trasferirsi nell’altro club della famiglia De Laurentiis: per lui pronto un ruolo di team manager al Napoli. Valutazioni in corso: dopo Ferragosto sarà il tempo delle scelte. Ecco quanto riportato da tuttomercatoweb.

