Scalo Milano chiude 2022 con 3,4 mln visitatori (+25%), fatturato +32%

Nei primi giorni di saldi spesa media consumatori +11%

Milano, 17 gen. (askanews) – L’outlet Scalo Milano ha concluso il 2022 con 3,4 milioni di visitatori (+25% rispetto al 2021) e una percentuale di crescita del fatturato aggregato del 32%. Il nuovo anno, inoltre, in concomitanza con l’avvio del periodo dei saldi, parte con una crescita della spesa media dell’11% rispetto al 2022 con il segmento del fashion tra i comparti con le migliori performance insieme a quello degli accessori per la casa.

Negli stessi giorni l’Outlet di Milano lancia anche una campagna di comunicazione dal titolo Let’s Yellow! finalizzata a consolidare la strategia di riposizionamento intrapresa nel 2022 con l’obiettivo di portare l’identità del brand nei luoghi simbolo della città di Milano.

“Gli indicatori economici positivi sono il risultato di una chiara strategia, in cui la prossimità è un valore, studiata per rispondere al meglio all’evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori della città di Milano e di quelle limitrofe – spiega Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More – Questo si traduce in un percorso di ampliamento volto a generare nuove esperienze di shopping nonché ad implementare servizi utili ai cittadini e al territorio, coniugando la nostra visione di business con un posizionamento sempre più attento e coerente all’identità, ai valori culturali e sociali della nostra città”.

continua a leggere sul sito di riferimento