Scambia ‘cuoricini’ per ‘arancini’: il video dell’ex pornostar è virale

ROMA – Un appello sui social per sapere il titolo di una canzone appena ascoltata alla radio. Mia Khalifa, ex pornostar e imprenditrice libanese, in Italia per la Fashion Week di Milano, ha lanciato sui social un video che è diventato in poco tempo virale.

L’influencer di fama mondiale in auto canticchia la canzone di Sanremo dei Coma_Cose, ‘Cuoricini’ e dice: “Italiani ho bisogno del vostro aiuto, sono in un Uber in questo momento, ho appena sentito una canzone e ne sono ossessionata”. Ma nel motivetto che canta scambia la parola ‘cuoricini’ con ‘arancini’. L’errore è stato subito fatto notare, soprattutto dai siciliani e la loro ‘guerra civile’ tra arancini e arancine, tanto che un utente le scrive: “Sei diventata catanese?”.

A rispondere a Khalifa sono gli stessi cantanti: “We love you and arancini but we sing CUORICINI (‘Ti amiamo e amiamo gli arancini, ma cantiamo Cuoricini’, ndr)”. “E adesso la canto anche io! La mia nuova canzone preferita”, risponde l’imprenditrice.

Ecco il video che ha accumulato quasi 500mila cuoricini su TikTok.

(Foto da Instagram)

