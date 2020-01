Scambio Rakitic-Bernardeschi: contatti Juve-Barcellona ma un particolare blocca l’affare

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! ​Juventus e Barcellona lavorano allo scambio Rakitic-​Bernardeschi, nonostante le smentite di Fabio Paratici. I due club, da più settimane, stanno provando a imbastire un’operazione orchestrata già la scorsa estate ma non andata in porto. Al momento però emergono ancora delle difficoltà. C’è la volontà di chiudere lo scambio ma non c’è intesa. E non sarà semplice… continua a leggere sul sito di riferimento