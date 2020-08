AGI – Venerdì si conosceranno ufficialmente i nomi dei tre deputati (due della Lega e uno dovrebbe essere del Movimento 5 stelle) che hanno richiesto e incassato il bonus per le partita Iva, misura varata dal governo – senza la previsione di un tetto di reddito per ottenerla – per fronteggiare la crisi da emergenza coronavirus.

A svelare l’identità dei tre parlamentari sarà il presidente dell’Inps in persona, Pasquale Tridico, che dopodomani alle 12 sarà in audizione in commissione Lavoro della Camera. In verità a mettere la parola fine su una parte del ‘giallo’ che ha scosso la politica a ridosso di ferragosto è la Lega stessa,

L’articolo Scandalo Bonus, la Lega sospende due deputati. Venerdì “processo” a Tridico proviene da Notiziedi.

