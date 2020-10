Scanner LiDAR iPhone 12 Pro: caratteristiche e funzionalità

I nuovi modelli di iPhone 12 Pro sono dotati dello Scanner LiDAR, sensore introdotto a Marzo su iPad Pro, ma a cosa serve?

Che cos’è lo scanner LiDAR?

Al livello più elementare, LiDAR (Light Detection And Ranging) è un sistema time-of-flight che spara laser a bassa potenza in un ambiente. Utilizzando i riflessi, calcola la distanza da oggetti e punti nell’ambiente e crea una mappa di profondità 3D o un rendering accurati in base ai risultati.

L’approccio proprietario di Apple, semplicemente soprannominato Scanner LiDAR,

