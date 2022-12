Scarichi fognari in mare e in un fiume, sequestrato il depuratore a Trapani

TRAPANI – I cittadini da anni segnalavano quei liquami riversati in mare e alla fine la Procura è entrata in azione, chiedendo e ottenendo il sequestro del depuratore intercomunale. Accade a Trapani, dove la Capitaneria di porto ha messo i sigilli all’impianto che, secondo i magistrati, non funzionava in maniera corretta ed era diventato dannoso per la salute dei cittadini e per l’ambiente, perché quegli scarichi finivano anche in un fiume che scorre all’interno della riserva delle saline. L’impianto non riusciva a garantire i minimi tabellari previsti dalla legge per l’immissione dei reflui nell’ambiente.

L’INDAGINE

Cinque gli indagati dalla procura guidata da Gabriele Paci: i magistrati ipotizzano una serie di illeciti in violazione delle norme che disciplinano gli scarichi dei reflui fognari. Oltre all’impianto, la Capitaneria di porto ha sequestrato anche le strutture poste a monte e che servono al sollevamento e alla scolmatura in emergenza delle acque piovane. L’impianto, secondo gli inquirenti, immetteva reflui fognari non depurati sia nel fiume ‘Lenzi-Baiata’, che scorre nell’area protetta delle saline di Trapani e Paceco, che direttamente in mare dai dispositivi di via Tunisi, in corrispondenza del lungomare Dante Alighieri. Emerse, oltre all’assenza delle autorizzazioni allo scarico per via delle carenze dell’impianto, anche “palesi e pregresse inadeguatezze strutturali e procedurali – dicono dalla Capitaneria di porto – adottate nella conduzione delle infrastrutture”.

