“Negli Stati Uniti il razzismo è realmente un problema, come quello della violenza della polizia. La scelta di Milwaukee, però, non è stata felice: i giocatori hanno fatto tutto da soli, avrebbero dovuto coinvolgere le altre squadre”. In un’intervista a ‘La Repubblica’, Sergio Scariolo, attuale assistant coach dei Toronto Raptors campioni in carica dell’Nba, parla del momento particolare che sta vivendo, nella ‘bolla’ di Orlando, il basket americano, fermatosi in segno di protesta contro le violenze della polizia nei confronti dei neri. “Qui viviamo nella precarietà, con il rischio di casi di positività al Covid – spiega il 59enne coach bresciano,

L'articolo Scariolo "Negli Stati Uniti il razzismo è un problema reale" proviene da Notiziedi.

