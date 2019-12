Scarlato: “Koulibaly resta il più forte, Gattuso riuscirà a dare la sua impronta al Napoli”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore: “Nonostante quest’anno abbia avuto alti e bassi evidenti, Koulibaly resta il più forte difensore centrale del Napoli. L’altro, non me ne vogliano i miei amici napoletani, ma tra Albiol e Cannavaro, lo spagnolo è una spanna superiore.

I tanti gol subiti quest’anno non sono frutto solo della cessione di Albiol, anche Koulibaly non è in condizione. Poi, ci sono anche note positive perché Di Lorenzo ad esempio sta facendo cose straordinarie, ma è cambiata la fase difensiva del Napoli con Ancelotti e vedremo con Gattuso come cambierà la fase di non possesso.

Gattuso credo che riuscirà a dare la sua impronta, almeno in quanto a motivazioni”.

