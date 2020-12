Scatta il bacio in bocca di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. E’ nata una nuova coppia! | Video Mediaset

E bacio fu!! Finalmente scatta il Bacio in bocca, con tanto di Lingua tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono avvicinati moltissimo dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci e pare che la nuova coppia del Grande Fratello Vip sia ora formato dall’ex velino e la giovane influencer. I due si piacciono molto, si cercano, e il “limone” così come lo chiama Tommaso Zorzi, è finalmente scattato. Un bacio in bocca vero che non ha nulla anche vedere con i baci e gli abbracci che abbiamo visto nei primi mesi del reality tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. Forse il fatto che Pretelli abbia deciso di togliere la foto, in camera da letto, tra lui e la Gregoraci è stata una prova per Giulia Salemi, che finalmente si è lasciata andare. Il bacio tanto atteso da Giulia Salemi è arrivato, sotto al vischio riceve un lungo bacio da Pierpaolo Pretelli, che fa il bis. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? La Gregoraci avrà da ridire? Oppure darà la sua “benedizione” alla neo coppia? Ecco Il Video Mediaset.

