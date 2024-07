scenari-voto-usa-alla-presentazione-del-“ritmo-della-libertà”

Al Centro studi americani giovedì 11 luglio

Milano, 9 lug. (askanews) – Marta Dassù, Paolo Guerrieri e Andrew Spannaus discutono al Centro Studi Americani con gli autori del libro “Il Ritmo della Libertà”, che propone una originale piattaforma di interpretazione, basata sul fattore tempo, delle dinamiche sociali nella politica e nell’economia delle società complesse.

La presentazione del libro edito da Rubbettino (2024), “Il ritmo della libertà”, scritto da Roberto Menotti e Maurizio Sgroi, diventa un’occasione per applicare il metodo di indagine dei fenomeni politici ed economici proposto nel testo a un case study di stretta attualità – le prossime elezioni americane – grazie al contributo di tre acuti osservatori: Marta Dassù, Paolo Guerrieri e Andrew Spannaus.

L’appuntamento è per giovedì 11 luglio alle 17.30 nella sede del Centro Studi Americani, in via Michelangelo Caetani 32, a Roma.

Il “Ritmo della libertà” analizza l’influenza e l’importanza del fattore tempo all’interno dei processi politici ed economici della società contemporanea. Nel testo si delinea un percorso multidisciplinare capace di elaborare una piattaforma sulla base della quale si sviluppa un modo originale di gestire i processi complessi. Un libro che mescola storia, filosofia e scienza per sviluppare una prasseologia, a disposizione dei policymaker, che valorizzi le straordinarie potenzialità intrinseche nell’azione umana. L’idea di fondo è che il futuro va immaginato e costruito, piuttosto che previsto, con creatività e ottimismo per non cadere nella trappola delle visioni distopiche e perfino apocalittiche.

Roberto Menotti è Editor-in-Chief di Aspenia Online e Deputy Editor di Aspenia. Maurizio Sgroi è un poligrafo che studia la globalizzazione, e membro del Comitato Editoriale di Aspenia online.

I relatori sono Marta Dassù, Editor-in-Chief di Aspenia e Senior Director Europe di Aspen Institute. Paolo Guerrieri, che insegna alla Paris School of International Affairs, Sciences-Po e alla Business School dell’Università di San Diego, California. Andrew Spannaus, giornalista e analista politico.