Scende dall’auto in fiamme ma viene investito e muore

POTENZA – Scende dall’auto che ha preso fuoco per salvarsi ma viene investito da un mezzo pesante. È accaduto questa mattina intorno alle 9 sulla strada SS 655 Bradanica, al chilometro 43, nel comune di Melfi. Alla guida del veicolo un uomo deceduto sul colpo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Potenza, che giunti sul posto hanno trovato l’autovettura in fiamme e nelle vicinanze, sulla carreggiata, il corpo della vittima. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto era già presente il personale del 118 e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. La strada è stata chiusa al traffico.

