lunedì, 19 Gennaio , 26

Meloni in Corea del Sud, vede Lee: “Rafforzare dialogo e cooperazione”

(Adnkronos) - "Sono molto contenta di essere il...

Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Esordio agli Australian Open 2026 per...

Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all’alba

(Adnkronos) - Diverse leggere scosse di terremoto sono...

Australian Open 2026, Arnaldi eliminato: i risultati di oggi

(Adnkronos) - Matteo Arnaldi eliminato al primo turno...
scende-dall’auto-per-recuperare-la-valigia,-muore-investito-sull’autostrada-a19
Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

DALL'ITALIA E DAL MONDOScende dall'auto per recuperare la valigia, muore investito sull'autostrada A19
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E’ accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).  

L’automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un’altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.