“È necessario ragionare in termini comunitari perché il virus non ha delle frontiere interne o esterne”. Lo ha detto l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara in merito allo stato del trattato di Schengen discusso in commissione libertà e giustizia del Parlamento europeo.

