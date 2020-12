Scherma: “Zoomprise”, emozioni online con Fis e “Kinder Joy of Moving”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’anno del boom delle videocall, anche i regali arrivano in cam! La Federazione Italiana Scherma e Kinder “Joy of Moving” hanno infatti pensato di regalare una sorpresa unica ed emozionante ad alcuni dei piccoli campioni della scherma italiana. Con la complicità di maestri e genitori, i giovanissimi schermidori under14 sono stati chiamati a collegarsi in cam…scoprendo, a sorpresa, dall’altra parte dello schermo il proprio beniamimo. L’iniziativa, intitolata “ZoomPrise – Apri la cam e trova il tuo campione” ha visto coinvolti gli azzurri Daniele Garozzo, Beatrice “Bebe” Vio, Alice Volpi, Valerio Aspromonte, Alessio Foconi, Rossana Pasquino e Paolo Pizzo.

