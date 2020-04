Schermaglie Russia e Arabia, slitta la riunione dell’Opec+

Potrebbe slittare di un paio di giorni il meeting straordinario dell’Opec+ per dare più tempo alle parti di trovare un accordo che accontenti tutti e per le tensioni che permangono tra Russia e Arabia Saudita. I due Paesi si accusano a vicenda di aver provocato il crollo dei prezzi. La riunione, inizialmente fissata per lunedì 6 aprile, dovrebbe tenersi l’8 o il 9 aprile. L’obiettivo dell’incontro, ovviamente in videoconferenza visti i tempi, è quello di tagliare la produzione di 10 milioni di barili al giorno, una cifra di tutto rispetto. Basti pensare che la produzione giornaliera russa o saudita è ammontata a febbraio,

