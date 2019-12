Scherzo Angelo Sanzio, il Ken Umano vittima delle Iene: nell’era della plastic free l’ex gieffino viene gettato nella differenziata.

Dopo decine di interventi chirurgici per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie Angelo Sanzio si è trasformato in un giocattolo di plastica. Così in un’era dove tutti si stanno lottando per essere plastic free, Le Iene hanno deciso di dare il loro contributo chiudendolo in una discarica!

Ecco il video Mediaset dello scherzo al Ken Umano Angelo Sanzio a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento