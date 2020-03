Scherzo Beppe Signori a Le Iene: la moglie va con un altro uomo per.. | Video Mediaset

Beppe Signori vittima di uno scherzo de Le Iene con la complicità della moglie che finge di andare a letto con un altro uomo.

L’ex bomber, bandiera della Lazio, si occupa della gestione di un bed and breakfast a Bologna con la moglie. Fin qui nulla di strano, se non fosse che un giorno arriva un ospite particolare. Si tratta di una guida di una importantissima società di recensioni e la moglie di Beppe Signori decide di cedere alle lusinghe dell’uomo pur di aver un punteggio alto per il suo b&b. La donna finga di andare a letto con quest’uomo, ma per fortuna è solo uno scherzo organizzato ad hoc dalle Iene!

Ecco il video Mediaset dello scherzo di Beppe Signori tramesso nella puntata odierna de Le Iene.

