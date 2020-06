Scherzo Delia Duran e Alex Belli a Le Iene: il (finto) tradimento è servito | Video Mediaset

Scherzo Delia Duran e Alex Belli a Le Iene: la ex coppia di Temptation Island Vip vittima del programma cult di Italia 1.

Prosegue il format “amanti in quarantena” con lo scherzo di Sebastian Gazzarrini che questa volta mette alla prova l’amore tra Delia Duran e Alex Belli. La ex coppia protagonista di Temptation Island Vip si ritrova a fare i conti con una lettera galeotta invita all’attore di Centovetrine. La Duran alla lettura della lettera impazzisce visto che proviene da Cuba dove i due avevano trascorso una vacanza insieme. Ma non finisce qui, visto che dietro questa lettera si nasconde una presunta amante incinta….

Ecco il video Mediaset dello scherzo di Delia Duran e Alex Belli a Le Iene.

