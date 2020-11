Scherzo Francesco Arca a Le Iene: cade nella trappola di moglie e figlia “baby tronista” | Video Mediaset

Scherzo di Francesco Arca a Le Iene: l’ex tronista di Uomini e Donne scopre che la figlia si è candidata al trono di “baby tronista”. Buon sangue non mente verrebbe da pensare, ma in realtà l’attore è vittima del nuovo terribile scherzo di Sebastian Gazzarrini realizzato con la complicità della moglie Irene e della piccola figlia Maria Sole.

E’ proprio la figlia di soli 4 anni a far infuriare papà Francesco quando scopre che si è candidata per partecipare ad un provino per “Uomini e donne bambini”. La reazione dell’ex tronista è davvero furiosa al punto da spingere tutti a rivelare ancor prima del previsto che si trattava solo di uno scherzo!

Ecco il video Mediaset con lo scherzo a Francesco Arca a Le Iene.

