Scherzo Luigi Favoloso a Le Iene: taglio di capelli in quarantena, ma… | Video Mediaset

Scherzo Luigi Favoloso a Le Iene: l’ex di Nina Moric nella trappola di un parrucchiere a domicilio con la complicità di Elena Morali.

Con l’emergenza Coronavirus e il lockdown, l’ex concorrente del Grande Fratello come tutti ha bisogno di un parrucchiere. Per questo motivo Le Iene hanno deciso di tentarlo con il finto servizio a domicilio di Nic Bello, ma il taglio non viene particolarmente apprezzato dall’ex fidanzato di Nina Moric.

Ecco il video Mediaset dello scherzo a Luigi Favoloso trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

