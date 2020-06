Scherzo Marco Predolin a Le Iene: il suo gatto ricicla la plastica? | Video Mediaset

Scherzo Marco Predolin a Le Iene: il conduttore televisivo cade nella trappola del programma di Italia 1.

Il gatto di Marco Predolin è in grado di mangiare la plastica e di espellerla biodegradabile? Sembrerebbe proprio che il gatto di Predolin ha un grande dono: salvare il Pianeta. E’ davvero così? Questo è quanto Le Iene hanno fatto credere al conduttore che proprio per questo motivo ha deciso di far operare il gatto Jack. A sorpresa sotto il camice da anestesista è spuntato l’inviato Alessandro Di Sarno…

Ecco il video Mediaset dello scherzo di Marco Predolin a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento