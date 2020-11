Scherzo Michele Morrone a Le Iene: tradito da un amico per dei quadri | Video Mediaset

Michele Morrone cade nella trappola de Le Iene. L’attore sex symbol da 11 milioni di follower su Instagram è vittima di uno scherzo davvero imperdibile! Dopo il successo di un film erotico polacco, la fama di Morrone è cresciuta a dismisura, ma in pochi sanno che l’attore oltre alla recitazione ha una grande passione per la pittura.

Il migliore amico Raffaelle, complice dello scherzo, ha rubato due opere di Michele per pagare un prestito a Zio Ciccio. Chi è Zio Ciccio? Un losco soggetto con cui Morrone si ritrova a parlare per recuperare i suoi quadri. Cosa succederà? La reazione dell’attore sex symbol è da non perdere…

Ecco il video Mediaset con lo scherzo a Michele Morrone a Le Iene.

