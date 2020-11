Scherzo Nadia Fanchini a Le Iene: lei vuole un figlio, ma il compagno si fa “castrare”… | Video Mediaset

Nadia Fanchini è la vittima del nuovo scherzo de Le Iene. La campionessa di sci vorrebbe allargare la famiglia con un nuovo figlio, ma il compagno Devid con la complicità delle Iene le fa credere di avere non solo problemi di impotenza, ma anche di essersi sottoposto ad una vasectomia. Un intervento irreversibile che fa letteralmente infuriare la ex sciatrice alpina che scoppia in una crisi di pianto arrivando a dirgli di tutto: “sei scemo? Sei un cogli*ne male, non sei normale”. Nonostante la reazione della compagna, Devid continua a difendere la sua decisione con la Fanchini che in lacrime dice: “tu non ti sposi con me”.

Per fortuna è solo un terribile scherzo de Le Iene! Ecco il video mediaset !

