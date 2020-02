Scherzo Paolo Di Canio a Le Iene vittima di una influencer | Video Mediaset

Scherzo di Paolo Di Canio a Le Iene: ex calciatore italiano, oggi giornalista, è caduto nella trappola di Mitch.

L’ex attaccante vittima delle Iene in uno scherzo organizzato da Mitch. Di Canio viene raggirato da una influencer che prima gli svaligia il negozio portandosi via 5.900 euro in vestiti e poi sui social lo insulta definendolo “fascista e infame”. L’ex calciatore della Lazio non l’ha presa benissimo considerando la sua reazione visto che stava quasi per picchiare uno dei nostri complici.

Ecco il video Mediaset dello scherzo fatto a Di Canio nella puntata odierna de Le Iene.

